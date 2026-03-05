3月5日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。写真集『たびすがい』が発売され、発売記念イベントで約1000人のファンと交流した。 -「ファンの皆さんが本当に優しい」- イベントでは、初の“個人チェキ会”形式にも挑戦。あらかじめ3つのポーズを用意