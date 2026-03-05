国の重点支援地方交付金を活用した物価高対策が、新潟県内各自治体でも始まっている。政府が推奨する「おこめ券」を配布せず、自治体内の店舗でのみ使える商品券などの配布・販売や現金給付といった支援策が多い。新潟県は全国一の生産量を誇る米の産地で、米には困らない人が少なくないこともあって、用途が限定されない汎用（はんよう）性が考慮されたようだ。「市内の店舗も潤う」ブランド米「魚沼産コシヒカリ」の産地・小