幼児向け通信教育講座「こどもちゃれんじ」のキャラクター「しまじろう」のプライズゲーム用景品「しまじろう めちゃもふぐっとぬいぐるみ」「しまじろう キャラクターマスコット」が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて3月7日（土）より順次展開される。＞＞＞しまじろうプライズ2種類をチェック！（写真7点）お子さまに大人気のキャラク