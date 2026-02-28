イスラエルのネタニヤフ首相はさきほど声明を発表し、イランへの攻撃は数日間続けると明らかにしました。ネタニヤフ首相は声明で、イランが核兵器を持つことは許されず、脅威を取り除くための軍事作戦を始めたと明らかにしました。またネタニヤフ氏は、軍事作戦は数日間続くとしたうえで、市民に対しこの期間は忍耐と不屈の精神が求められると話しています。一方、イランの国民に対しては自由で平和を実現すべき時だとして政府に対