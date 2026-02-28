ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われた。事前合宿「充実していた」湿りがちだった牧のバットから、会心の一打が生まれた。一回、中日・大野の初球、甘く入った変化球を捉えると、大きな打球は左翼席へ吸い込まれた。ＷＢＣ日本代表に名を連ねるのは、今回で２回目。前回２０２３年大会は事前合