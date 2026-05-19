【トランプ2.0 現地リポート】エプスタイン問題とイランは地続き…異例の「メラニア演説」で広がる波紋、トランプ大統領の性虐待疑惑が再燃ニューヨークの街角に突然現れた図書館が大きな話題を呼んでいる。「トランプ＆エプスタイン・メモリアル・リーディングルーム」350万ページものエプスタイン・ファイルを展示する、期間限定ライブラリーだ。エプスタイン・ファイルとは、未成年者への性的暴行や人身取引の疑いで逮捕