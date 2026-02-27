タレントの福留光帆（22歳）が、2月26日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。紅しょうが・稲田美紀から「全然わからないんですよ。福留さんをいいと思う男子が」と言われ、「たしかに、私ってなにがいいんやろう」と思ってしまったと語った。お題について激しい議論を交わす企画「びちゃびちゃ水掛け論」が行われ、女性芸能人が売れるために必要なのは男性ファンか、女性ファンかという議論が交わさ