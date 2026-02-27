サンリオは、東京・田園調布にあった直営店「いちごのお家」をオマージュしたいちご型の展示施設をダイバーシティ東京 プラザ（東京・お台場）にて2026年3月6日（金）〜7月12日（日）の期間限定でオープンする。＞＞＞展示イメージや限定グッズ・限定メニューをチェック！（写真13点）1983年から2011年まで田園調布にあった「いちごのお家」は、サンリオのキャラクター「ボタンノーズ」が住むお家をモチーフとし、いちごの形をした