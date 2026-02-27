【いちごのお家】サンリオファン懐かしの空間が3月6日よりお台場に期間限定オープン！
サンリオは、東京・田園調布にあった直営店「いちごのお家」をオマージュしたいちご型の展示施設をダイバーシティ東京 プラザ（東京・お台場）にて2026年3月6日（金）〜7月12日（日）の期間限定でオープンする。
＞＞＞展示イメージや限定グッズ・限定メニューをチェック！（写真13点）
1983年から2011年まで田園調布にあった「いちごのお家」は、サンリオのキャラクター「ボタンノーズ」が住むお家をモチーフとし、いちごの形をした外観の建物が目を引いた。3階建で、1階はグッズショップ、2階はレストランとパーラー、3階にイベントスペースを併設した複合施設で、サンリオのキャラクターや世界観に触れることができる場所として、サンリオファンから長年親しまれた場所。
このたびオープンする「いちごのお家」は、昨年『月刊いちご新聞』（以下『いちご新聞』）が昨年50周年を迎えたことをきっかけにスタート。『いちご新聞』の歴代表紙の展示や空間演出などを通して、創業以来の企業理念である「みんななかよく」を発信する場として再構成される。
当時と比較すると小規模な建物だが、当時を知るファンの方には懐かしさを、初めて訪れる方には新しい発見を届けるとともに、世代を超えて『いちご新聞』のあゆみやサンリオの世界観に触れていただける空間となっている。
3月6日（金）のオープン当日には、キャラクターの「いちごの王さま」がお祝いに駆けつけ、オープニングセレモニーを実施する。また、「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」では、フォトスポットを設置するとともに限定グッズを販売するほか、併設する店舗「HELLO KITTYのこんがりやき」では限定メニューを販売する。
さらに、スタンプラリーの実施や特別デザインのカフェワゴンの出店も予定している。
サンリオファンの聖地がまた一つ誕生する。期間内にぜひ訪れてほしい。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
