ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気商品「アボカドワッパー」の新作となる「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」3種を、2月27日から期間限定で発売します。【画像】え…やっす！コチラが「550円！？」お得なセットメニューです！（5枚）「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレ