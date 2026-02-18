18日召集された特別国会で総理大臣指名選挙が行われ、高市早苗総理が第105代内閣総理大臣に指名された。【映像】5人造反について小川代表がコメント中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は、指名選挙で中道・小川淳也代表の名前を書くことで事前に大筋合意していたが、参議院の1回目の投票で5人が造反。立憲・水岡俊一代表に5票が入る事態となった。5人造反の受け止めを聞かれた小川代表は「今回の厳しい選挙結果を踏まえ