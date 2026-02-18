〈先週末の都心は春先のような暖かさに包まれていた。しかし、週中からは再び冬型の気圧配置となり、都心の最低気温は一桁前半が続くことになる。山間部では積雪の予報も出ており、「冬は終わった」と考えるのは時期尚早だ。本誌記者も今冬、準備の大切さを身をもって体験した――〉突然、地面の感覚が消えた〈極寒の箱根、凍結で事故多発。夜通し立ち往生も〉都心でも雪が積もった２月８日。テレビ番組で、こんな見出しとともに箱