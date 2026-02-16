医療の進歩により平均寿命が延びた現代、日本では「人生100年時代」と言われるようになりました。しかし、長生きは必ずしも安心や幸福と同義ではありません。厚生労働省『令和6年簡易生命表』によれば、65歳時点の平均余命は男性19.47年、女性24.38年。長い老後を見据え、倹約を続ける高齢世帯は多いものの、その節約が生活の質や人間関係を縮小させてしまうケースもあります。「使わなければ減らない」夫婦の老後方針東京都郊外に