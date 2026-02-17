韓国でミラノ・コルティナ冬季五輪の生中継中に発生した「日章旗放送事故」の余波が現在も続いている。【関連】韓国、「大会初金メダル」の生中継逃す大失態韓国でミラノ・コルティナ冬季五輪を独占中継するケーブルチャンネルJTBCは、2月15日（日本時間）に行われたカーリング女子予選リーグ第5戦、韓国対日本の試合中継で放送事故を起こした。当時、JTBCは第5エンド終了後から第6エンド再開までの間にCMを流した。そのCM画面で突