倉敷市の家庭菜園で収穫されたセクシーすぎる!?大根（視聴者提供） 岡山県倉敷市の家庭菜園で"セクシーすぎる”大根が収穫されました。 Park KSBアプリに写真を投稿してくれたのは、香川県坂出市に住む、はなさん（54）。 倉敷市の玉島地区にある実家の家庭菜園で収穫作業中、はなさんのお父さんが「これ、大きいんじゃない？」と引っ張ったら…長さ27cmのすらっとした「美脚大根」が出てきたそうです。