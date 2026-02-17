

倉敷市の家庭菜園で収穫されたセクシーすぎる!?大根（視聴者提供）

岡山県倉敷市の家庭菜園で"セクシーすぎる”大根が収穫されました。

Park KSBアプリに写真を投稿してくれたのは、香川県坂出市に住む、はなさん（54）。

倉敷市の玉島地区にある実家の家庭菜園で収穫作業中、はなさんのお父さんが「これ、大きいんじゃない？」と引っ張ったら…長さ27cmのすらっとした「美脚大根」が出てきたそうです。

長らく家庭菜園を続けるはなさんの両親も、不思議な形をした野菜に出合うのは初めてで、「テレビでは見たことがあるけれど我が家に来るとは！」とみんなで大爆笑したそうです。

このセクシーでキュートな大根ははなさんが自宅に持ち帰ったそうですが、あまりの可愛さになかなか料理できないそう…

16日に電話取材したところ、「まだ冷蔵庫で眠っている」「まな板に乗せてみたものの、かわいくて包丁を入れられず…」とのこと。

でも無駄にはしたくないというはなさんに何を作るのか聞くと「ほっそりしているからお漬物かな、グラタンもいいかも」と話していました。