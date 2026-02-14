「ちょっとすいません。急だったんだけど……。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって。それでさ、病院に行ったら、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんのよ」2月9日、マツコ・デラックス（53）がレギュラー出演する『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。入院中であることを明かした。スポーツ紙記者は言う。「復帰時期に関してマツコさんは『ハッキリ分からない。