ラーメン屋の店先に「現金お断り」と書かれていて、現金しか持ち合わせていなかったら戸惑いますよね。さらに、日本円は法定通貨であり「強制通用力」があると聞いたことがある人なら、現金を使えない店は違法なのでは？ と疑問を感じるのも無理はありません。 結論から言うと、法定通貨である日本円には強制通用力はありますが、店先などで事前に「現金不可」と示されていれば、原則として違法にはならないのです。こ