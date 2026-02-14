元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に登場。自身が出演するTVショッピングの一日の売り上げにスタジオが驚がくした。【写真】放送直前に発表！誕生した愛娘との3ショットで報告した城咲仁＆加島ちかえホスト時代の月収は2000万円ほどだったという。給料は現金だったといい、ベッドの下に保管し「1億円ほどあった」こ