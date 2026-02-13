自民党の岩屋毅前外相が2026年2月12日にインスタグラムを更新し、「一部報道において、あたかも私が新党を結成するかのような記事が掲載されていますが、それは全く事実ではありません」と否定した。

「全く事実ではありません」

8日に投開票が行われた衆院選挙で圧勝した高市早苗首相率いる自民党。一方、岩屋元外相をめぐって、9日の会見後の一部報道として、自身と考えが近い議員らとのグループ結成について意欲などと報じられていた。しかし岩屋氏は、12日にインスタグラムを更新し、「誤った報道が広がっておりますので、ご説明させていただきます」と明かした。

その中で、「一部報道において、あたかも私が新党を結成するかのような記事が掲載されていますが、それは全く事実ではありません」と否定した。

「適切かつ建設的な提言を行っていくことが必要」

また、岩屋氏は「高市総理総裁を自民党所属議員として支えていくことは当然です」としつつ、自身の発言の意図について、「自民党が絶対多数を占めたからこそ、党内での自由闊達な議論が必要不可欠であり、そのためには様々な政策課題について有志議員との意見交換や勉強を行う場はあって然るべきだということです」と説明した。

岩屋氏は「今般の選挙を通じて国民の多数の支持を得た高市政権に日本を正しく導いていってもらうためには、党内において責任ある政策議論を深め、適切かつ建設的な提言を行っていくことが必要です」と強調。

また、「来るべき国会での活発な議論、そして党内での闊達な議論に積極的に参画してまいりたいと考えています」とつづっていた。