日本航空（JAL）は、「手荷物当日配送サービス」の予約システムが不正アクセスを受け、利用者最大28,000人の個人情報が漏洩した可能性があることを明らかにした。2月9日午前9時に空港スタッフがサービスが正常に利用できないことを担当部へ連絡し、同10時20分に予約機能を停止した。システム運用部門がアクセスログを確認したところ、2月8日午後6時18分にサービスの予約障害が発生し、2月9日午前0時40分に不正アクセスが行われてい