´í¸±¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤À¡££¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ï³Æ¶É¤ÇÁªµóÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¶É¤Î£Í£Ã¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë³ÆÅÞ¥È¥Ã¥×¤ä´´Éô¤Ø¤ÎÄ¾·â¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö£Ì£É£Ö£ÅÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤È¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬·ãÆÍ¤¹¤ì¤Ð?ÊüÁ÷»ö¸Î?¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡Ö£Ì£É£Ö£Å¡½¡½¡×¤Ç¤ÏµÜº¬À¿»Ê¤ÈµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤¬¥À¥Ö¥ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¢¸µ£Î£È£Ë¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¡¢¤æ¤á¤Ý¤Æ¡¢¶¶²¼»á