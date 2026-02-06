回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、本ズワイガニや丸ズワイガニなどが楽しめる「極上かにと寒ぶり」フェアを2月6日から期間限定で実施。同日からイラストレーターのぢゅのさんが描く人気キャラクター「mofusand」とのコラボキャンペーンも開催しています。【写真】mofusandコラボのグッズは…クリアファイルは裏面の全デザインが違う！同フェアでは「本ズワイガニ二種盛り」「丸ズワイ