回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、本ズワイガニや丸ズワイガニなどが楽しめる「極上かにと寒ぶり」フェアを2月6日から期間限定で実施。同日からイラストレーターのぢゅのさんが描く人気キャラクター「mofusand」とのコラボキャンペーンも開催しています。

【写真】mofusandコラボのグッズは…クリアファイルは裏面の全デザインが違う！

同フェアでは「本ズワイガニ二種盛り」「丸ズワイガニ二種盛り」（ともに380円、以下、税込み）のほか、本ズワイガニの身を使用した「カンジャンケジャン」（200円）、クリーミーな舌触りを楽しめる「かにクリームコロッケ」（250円）、柚子由来の成分を混ぜた餌で育った大型ブリを使った「活〆ゆず寒ぶり」（270円）が販売。

さらに、「【岩手県産】サクラマス」（270円）、「天然くえ（一貫）」（300円）、「炙（あぶ）り大切り甘鯛（一貫）」（200円）、「天然ふぐしゃぶ（くら出汁セット）」（480円）、「【讃岐】濃厚味噌うどん（つけ麺）」（580円）、「濃厚えびクリーム茶碗蒸し」（430円）も登場します。

スイーツでは、「専門店以上のスイーツ」を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったブランドライン「KURA ROYAL」の新商品として、「こだわり抜いたTHEフォンダン 」（450円）が発売されます。

コラボでは、「細巻きに巻かれたにゃんこ」をイメージした「にゃんこカップ寿司」（400円、“猫型ナゲット”が入った「ポテにゃげコンボ」（530円）、「くろにゃん」をイメージした「くろにゃんチョコケーキ」（480円）、「にゃんごろスシサンド」（250円）、「にゃんにゃんチョコミルク」（480円）といった5種類の限定メニューが登場。

「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、「ラバーチャーム」（全6種）、「アクリルステッカー」（全6種）、「缶バッジ」（全10種）がもらえます。また、「待望の新しいサメスーツ」「ワクワクふくびき」「天空のくら寿司」の3つのオリジナルアニメも流れます。

2500円の会計ごとのオリジナルグッズプレゼントは第2弾まで実施。第1弾では「クリアファイル」（全4種）、同月20日からの第2弾では「クッションチャーム」（全4種）がそれぞれ対象となっています。

※価格は店舗によって異なります。