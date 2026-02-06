人生は思うようにいかないことばかり。努力しても報われない日もある。誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが『自分に自信が持てません生きづらさがほどける50の言葉』いれぶん（ダイヤモンド社）だ。この本の刊行を記念して、著者からのスペシャルメッセージをお届けする。一流になれる人の共通点は「落ち込む時間の