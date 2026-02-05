ABCテレビ記者の木原善隆氏が5日、コメンテーターを務める同局の情報番組「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に生出演。外為特会（外国為替資金特別会計）の財源化に疑問を投げかけた。高市早苗首相は先月31日、川崎市の演説で「円安だから悪いと言われるが、輸出産業にとっては大チャンス」「円安でもっと助かっているのは外為特会。この運用はホクホク状態」などと発言。1日には自身のX（旧ツイッター）で「『為替変動にも