政府が2025年末に明らかにした高額医療費制度の見直し案。この見直し案が実施された場合、がんや難病、あるいは怪我に見舞われた人たちの経済生活に生じる影響は甚大なものになる。 【画像】見直し案では、年収が1000万円あっても破滅的医療支出となる 週末に衆院選を控えた今、各政党のマニフェスト等を読み込み、高額療養費制度、そしてその見直しに対するスタンスを調査。高額医療費制度の見直し、及び高額療養費制度について