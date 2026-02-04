元TOKIOの長瀬智也さん（47）が2026年2月4日にインスタグラムを更新し、8日投開票の衆院選について言及した。「日本が今よりも良くなるためには今までと違う選択をしなければならない」などと主張している。

「皆さん体調には十分気をつけて」

長瀬さんは4日、サングラスをかけた自身の姿を投稿し、「今週末はいよいよ衆議院選挙ですね」と切り出した。続けて、バイクレーサーとしても活動する長瀬さんは、「今より早く走るためには今までとは違う走り方でないとタイムは変わらない」などと例を挙げ、これは政治と同じだと指摘。

そして、「日本が今よりも良くなるためには今までと違う選択をしなければならない」と主張し、「道のりを変えたり考え方や愛について真剣に考えなければいつまでも同じまま それでもあなたはリスクを恐れて今まで通りの無難な道を選びますか？」と問いかけた。

最後に、「皆さん体調には十分気をつけて」とし、「愛があればぜったいに大丈夫 選挙にチョッパー（編注：カスタムバイクの一種）でいっちゃってください 以上！ナガセ」と締めくくっている。