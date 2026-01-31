あすの別府大分毎日マラソンに向けて、きょうはテレビ中継の総合リハーサルが行われました。リハではランナーに見立てたバイクが本番同様に大分市のうみたまご前をスタート。移動車から送られてくる映像や実況の音声などをチェックしました。 今回はOBSや福岡のRKB毎日放送をはじめJNN各局から約140人のスタッフが参加。カメラ30台にヘリも駆使して臨場感ある白熱のレースをライブで伝えます。 第74回別