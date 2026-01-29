【モスクワ共同】ロシアのメジンスキー大統領補佐官は29日、ロシアがウクライナ兵千人の遺体を返還したと発表した。通信アプリに投稿した。ウクライナはロシア兵38人の遺体を引き渡した。昨年7月にトルコ・イスタンブールで行われたロシアとウクライナの直接交渉に基づく措置。占領地を広げているロシアは自国兵の遺体を収容しやすい一方、ウクライナ兵の遺体はロシア占領地に残される場合が多く、ロシア側からの引き渡しが大