2017年2月11日、安倍晋三首相はドナルド・トランプ大統領が所有するゴルフ場に招かれた。ライターの梶原麻衣子さんは｢27ホール、計5時間のゴルフに興じる中で、初会談から始まった2人の関係はより親密になった｣という――。（第2回）※本稿は、梶原麻衣子『安倍晋三 ドナルド・トランプ交友録』（星海社新書）の一部を再編集したものです。ゴルフ場のドナルド・トランプ大統領と安倍晋三首相、2019年5月26日（写真＝Bill Hagerty,