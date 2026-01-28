1月27日、マツコ・デラックスがNetflixに登場することが明らかになり、話題を呼んでいる。「今年、マツコによる新番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』が配信されることが分かりました。同番組は、マツコさん自身が主宰する“禁断のオークション番組”だそうです。プレスリリースでは、選ばれた参加者だけが招かれる地下の社交場を舞台に、謎に包まれた唯一無二のオークションが繰り広げられる、と紹介されています」