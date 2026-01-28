1月27日、マツコ・デラックスがNetflixに登場することが明らかになり、話題を呼んでいる。

「今年、マツコによる新番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』が配信されることが分かりました。同番組は、マツコさん自身が主宰する“禁断のオークション番組”だそうです。

プレスリリースでは、選ばれた参加者だけが招かれる地下の社交場を舞台に、謎に包まれた唯一無二のオークションが繰り広げられる、と紹介されています」（芸能記者）

番組の全貌はまだベールに包まれているが、Xでは、

《マツコのNetflix楽しみすぎる》

《ついにマツコさんがNetflixに降臨…！》

と期待の声が相次いでいる。放送作家はこう語る。

「Netflixは190以上の国や地域で、総会員数3億人を抱える世界最大級の配信サービス。マツコさんにとって、事実上の“世界進出”といえるでしょう」

一方、ここ最近のマツコを巡っては、心配になるニュースも続いていた。

「昨年、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でインタビューの捏造が発覚し、BPOが放送倫理違反を認定。事務所社長との金銭トラブル、盟友・遠野なぎこさんの死、持病の腰痛悪化による休養などが重なり、テレビへのモチベーション低下がささやかれていました」

それでも新しいメディアには意欲的のようだ。

「今回のNetflixの番組に関わる放送作家やディレクター、制作会社は、長年付き合いのある顔なじみばかり。

1月3日放送の『マツコの知らない世界』（TBS系）では、『テレビでやること自体の限界はすごく感じてますよ。言えないことのほうが多いし』と語っていました。気心知れた相手と、地上波よりも制限の少ない配信プラットフォームの中で暴れたいのかもしれません」

配信に高い関心を示す一方、去就が懸念されているのが、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）だという。

「1月15日、『女性セブンプラス』が、マツコさんの番組降板や終了の可能性を報じました。

背景には昨年12月、テレ朝の本社で男性が転落死し、その人物が『かりそめ天国』のADだった可能性があるとされています」

同番組は1月9日に予定されていた特番が延期され、1月30日にようやく通常版が放送される。

「スタッフ思いのマツコさんでしたから、気にかけている仲間の死に心痛めているとも言われています。ただでさえテレビへのモチベーションが下がっている中ですから、これを機に『かりそめ天国』からの“卒業”を考えても不思議ではありません」

なお、本誌がテレビ朝日に「番組が終了する可能性」について確認したところ、「ご指摘のような事実はありません」との回答が寄せられている。

地上波番組を整理し、配信へ本格進出する方針なのか。マツコの次なる選択に注目が集まっている。