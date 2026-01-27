巨人、レッドソックスで活躍した上原浩治氏が２６日、インスタグラムを更新。盟友の高橋由伸氏との２ショットを投稿し、「最強、最高な同級生がここにもいた！」と記した。ともに１９７５年生まれの５０歳。「生年月日が一緒！」の二人は巨人のエースと主軸打者として活躍した。さらに「なんと、関東、関西にいながら幼稚園の名前も一緒」と明かし、「凄いっしょ？またゴルフ行こうぜ」と呼びかけた。高橋氏が巨人監督時代は