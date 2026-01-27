殴っても殴っても倒れない…8連勝でタイトルが見えた新星に“タフすぎる”ベテランが立ちはだかった。ワンサイドながらも心折れず、しかし、最後は糸が切れた人形のようにロープにもたれかかりながら崩れ落ちる衝撃KO。その光景にリングサイドのラウンドガールたちがしばし絶句する様子をカメラが捉えていた。【映像】絶句するラウンドガール “糸が切れた”ような衝撃KO1月25日、後楽園ホールで開催された「Krush.184」。メイ