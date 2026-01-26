横浜市・中区のスポーツジムの前の歩道に乗用車が突っ込み、巻き込まれた歩行者を含む3人がけがをして、2人が重傷を負いました。【写真を見る】乗用車が歩行者を巻き込みながらスポーツジムに衝突歩行者を含む2人重傷・1人けが横浜市・中区26日午後9時ごろ、中区曙町で通行人から「乗用車が店舗に突っ込み、人が挟まれている」と119番通報がありました。警察などによりますと、乗用車が走行中に歩道に突っ込み、電柱にぶつかっ