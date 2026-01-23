1年前にWHO=世界保健機関からの脱退を表明していたアメリカのトランプ政権は脱退手続きが完了したと発表しました。トランプ大統領は政権発足直後の去年1月、「コロナ禍への対応が不適切だった」などと主張し、WHOからの脱退を表明していました。WHOからの脱退には1年間の猶予期限が設けられていてその期限となる22日、アメリカ厚生省は、「脱退手続きが完了した」と発表しました。WHO側は「脱退には未払いの分担金の支払いが必要だ