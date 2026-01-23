米ニューヨークでのホットドッグ早食い大会で、観客を盛り上げる「ネイサンズ・フェイマス」のマスコット＝2025年7月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米食品大手スミスフィールド・フーズは22日までに、米ホットドッグブランド「ネイサンズ・フェイマス」を約4億5千万ドル（約710億円）で買収すると発表した。ネイサンズは、ニューヨークのコニーアイランドで毎年夏に開かれるホットドッグ早食い大会の主催として高い知名