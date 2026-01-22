記者会見に出席したアイルランドの格安航空ライアンエアのマイケル・オライリー最高経営責任者（CEO）＝21日、アイルランド首都ダブリン/Clodagh Kilcoyne/Reuters（CNN）アイルランドの格安航空ライアンエアのマイケル・オライリー最高経営責任者（CEO）は、米実業家イーロン・マスク氏との公の場での口論について、「航空券の販売増につながっている」と歓迎する姿勢を示した。オライリー氏は21日、アイルランド首都ダブリンで開