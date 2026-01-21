俳優の高知東生が２１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。人気女優が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたというニュースに言及した。高知は「某女優さんの薬物問題の件。捜査が入ったなら書類送検されるもので逮捕とは違う。薬物で確たる証拠があったら速攻で逮捕だから」と指摘。その上で今回、書類送検されたことについて「彼女から何の証拠も出なかったってことだと思うゾ。パートナーの薬物だろ？俺が言うのもなんだが彼