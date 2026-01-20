幸警察署（資料写真）勤務する小学校で女児にわいせつな行為をし、撮影したとして、幸署は２０日、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、川崎市川崎区渡田山王町、同市立小学校教諭の男（４４）を再逮捕した。男の逮捕は３回目。逮捕容疑は、２０２４年６月１７日ごろから同２８日ごろまでの間、同市内の小学校で、４年の女児（１０）にわいせつな行為をした上、女児の身体を撮影した、としている。署に