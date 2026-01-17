【北京、上海共同】レアアース（希土類）を日本に輸出する企業に対し、中国当局が打ち出した審査厳格化の詳細が17日判明した。販売先の企業や生産する製品を含むサプライチェーン（供給網）に関する書類の追加提出を要求する。