オーストラリアで、16歳未満のSNS禁止法が去年12月に施行されたことを受け、これまでにおよそ470万のSNSアカウントが停止されたことがわかりました。ロイター通信によりますと、オーストラリアのインターネット規制当局である電子安全委員会は16日、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が去年12月に施行されたことを受け、これまでにインスタグラムやTikTokなど、およそ470万にのぼるアカウントが停止されたと発表しました。オースト