4月29日（水・祝）に公開される実写映画『SAKAMOTO DAYS』。目黒蓮演じる坂本太郎が認める最強！？の仲間を演じるキャストが発表された。＞＞＞陸少糖と眞霜平助のキャラクタービジュアルをチェック！（写真3点）2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。