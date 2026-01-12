牛丼に紅しょうがを添える人は多いのではないでしょうか。実際にSNSでは「牛丼に紅しょうがをのせない人と深い仲にはなれない」「牛丼には紅しょうがないと無理」「年重ねてから牛丼に紅しょうがのせるおいしさ気付いた」「牛丼屋さん行くと大量に紅しょうが食べる人です」「牛丼に紅しょうがは必須」「紅しょうがのってない牛丼は具なしサンドイッチくらい寂しい」といった声が多く見られます。【画像】「えっ…！」これが、