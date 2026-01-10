投稿サイト「発言小町」に寄せられた「育休中に転職を思い立ち、スキルを勉強し、現在転職活動中です」という投稿が物議を醸している。【映像】物議を醸した実際の投稿（全文）育休期間を終えた後、職場に復帰せず会社を辞めるつもりだという投稿主に対し、批判が殺到。育休明けの退職はマナー違反なのか。ニュース番組『わたしとニュース』でイラストエッセイストの犬山紙子氏とともに考えた。■「育休もらい逃げ」否定的な意