東宝は10日、23年の「ゴジラ−1.0」で、翌24年の第96回米アカデミー賞でアジア初の視覚効果賞を受賞した山崎貴監督（61）が再び製作する「ゴジラ」の新作「ゴジラ−0.0」（ゴジラマイナスゼロ）が、11月3日に公開することが決定したと発表した。また同6日から北米でも公開が決定。日米の公開日決定を祝して、最新ビジュアルが解禁された。タイトルは、25年11月3日に発表されていたが、同日は1954年（昭29）に第1作の「ゴジラ」（本