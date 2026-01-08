女優の三吉彩花（29）が8日、TBS系アニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」（11日スタート、日曜後11・30）の先行上映会に出席した。直木賞作家・今村翔吾氏のデビュー小説が原作。伝説の火消し侍たちの一発逆転ストーリーで、三吉は主人公の妻の声を演じた。テレビアニメの声優は初挑戦で、アフレコ現場では緊張のため「ずっと胃がキリキリしていました」。第1話の冒頭のセリフも担当し「大変だったけど、無事終えることができて良