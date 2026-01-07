大分市の専門学校で7日、美容師を目指す学生たちが、教材として扱う毛髪に感謝する「毛髪供養祭」が行われました。 【写真を見る】教材として扱う毛髪に感謝専門学校で供養祭大分 大分市の明日香美容文化専門大学校では、カットやパーマの教材として扱う毛髪に感謝を込め、毎年供養祭を行っています。 7日は学生や教職員らおよそ120人が出席。毛髪が供えられた祭壇に代表の学生2人が玉ぐしを捧げ、プロの美容師になる