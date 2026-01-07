ドイツ国際報道局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは4日、人工知能（AI）や半導体産業の活況が韓国の輸出拡大を後押ししたと報じた。記事はまず、AIの力強い発展を追い風に、世界の半導体に対する需要が急上昇したと言及。そして、韓国の2025年の半導体輸出額は過去最高を記録し、これが輸出全体の成長を後押ししたと説明した。韓国産業通商資源部によると、韓国の25年の輸出総額は7000億ドル（約110兆円）を超えて前年比で3．8％